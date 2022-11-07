Ціни на яйця в Україні почали знижуватися [ Редагувати ]
Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький заявив про те, що оптові ціни на яйця в Україні почали "падати". У Міангрополітики бачать падіння на 10%. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Так, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.
Наразі оптові ціни знизилися на 10%.
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