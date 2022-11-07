З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного - омбудсмен [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
З російського полону повернули вже 30 легендарних захисників острова Зміїний.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що під час зустрічі з родичами військовополонених з острова Зміїний, представники різних відомств повідомили про успіхи в звільненні захисників.
"Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону!" - написав Лубінець.
Він також зазначив, що воїни зі Зміїного стали легендою цієї війни, адже прийняли на бій тоді, коли багато хто був дезорієнтований.
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