З російського полону повернули вже 30 легендарних захисників острова Зміїний.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що під час зустрічі з родичами військовополонених з острова Зміїний, представники різних відомств повідомили про успіхи в звільненні захисників.

"Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону!" - написав Лубінець.

Він також зазначив, що воїни зі Зміїного стали легендою цієї війни, адже прийняли на бій тоді, коли багато хто був дезорієнтований.