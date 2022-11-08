Уряд звільнить генератори, трансформатори й акумулятори від сплати ПДВ та мита - Шмигаль [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені "важливі для проходження опалювального сезону товари". Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.
Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію.
14 червня Кабмін заборонив експорт вугілля, мазуту та природного газу, а 7 вересня повністю заборонив експорт українського вугілля.
1 листопада уряд скасував заборону на експорт коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації.
Нагадаємо, що в Україні продовжили тариф на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловатів.
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