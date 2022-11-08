Кабінет міністрів України затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені "важливі для проходження опалювального сезону товари". Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію.

14 червня Кабмін заборонив експорт вугілля, мазуту та природного газу, а 7 вересня повністю заборонив експорт українського вугілля.

1 листопада уряд скасував заборону на експорт коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації.

Нагадаємо, що в Україні продовжили тариф на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловатів.