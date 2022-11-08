У Снігурівці на Миколаївщині ЗСУ розбили колону росіян (відео) [ Редагувати ]
Telegram-канали російських пропагандистів повідомляють про бої у Снігурівці (окупована частина Миколаївщини) та про наступ на цьому напрямі українських військ.
Про наступ ЗСУ на Снігурівку пише заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов.
Сейчас идёт битва на Снигиревском участке фронта, Николаевской области. На Снигиревском участке фронта с утра развязались тяжёлые бои. "Укронацистам" удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий.
Україна цю інформацію не підтверджувала. Снігурівка є ключовим населеним пунктом на шляху до Херсона.
Паралельно шириться інформація про знищення ЗСУ колони російських військ у Снігурівці. У мережу виклали відео, яке записали росіяни.
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