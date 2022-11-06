Окупанти обстріляли промисловий об'єкт у Миколаївській області [ Редагувати ]
В ніч на 6 листопада окупанти обстріляли Миколаївську область. Про це повідомляє Миколаївська ОВА в Facebook.
Окупанти вдарили по промисловому об'єкту.
Так, близько 02:05 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.
Також росіяни вдарили вночі за межами населеного пункту Широківської громади у Баштанському районі. В результаті обстрілу постраждалих та руйнувань немає.
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