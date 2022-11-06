В ніч на 6 листопада окупанти обстріляли Миколаївську область. Про це повідомляє Миколаївська ОВА в Facebook.

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту.

Так, близько 02:05 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Також росіяни вдарили вночі за межами населеного пункту Широківської громади у Баштанському районі. В результаті обстрілу постраждалих та руйнувань немає.