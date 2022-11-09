Ненсі Пелосі переобрали до Палати представників США [ Редагувати ]
Спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі змогла переобратися у штаті Каліфорнія, повідомляє CNN. За даними NBC News, вона випереджає суперника Джона Денніса від Республіканської партії з 82% голосів.
Якщо республіканці займуть більшість місць у Палаті представників, спікер буде призначений з представників їхньої партії. За даними онлайн-табло з результатами виборів від CNN, на виборах лідирують республіканці - 198 кандидатів-республіканців проти 178 демократів.
У Сенаті демократи та республіканці поки мають паритет - по 48 місць. Підрахунок голосів триває.
Ненсі Пелосі працює у Палаті представників з 1987 року. Посаду спікера Палати представників США вона обіймає з 2019 року.
Нагадаємо, 28 жовтня чоловік увірвався до будинку Ненсі Пелосі та напав на її 82-річного чоловіка Пола Пелосі. Пані Пелосі на той момент не було вдома. За даними ВВС, підозрюваний у нападі був ультраправим.
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