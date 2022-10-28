Чоловік Ненсі Пелосі переніс операцію на мозку після нападу з молотком [ Редагувати ]
Невідомий увірвався у п'ятницю, 28 жовтня до будинку спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка Пола. Про це повідомляється на її офіційному сайті.
Сьогодні рано-вранці зловмисник увірвався до резиденції Пелосі в Сан-Франциско і вчинив жорстокий напад на пана Пелосі.
82-річного Пола Пелосі терміново доставили до лікарні та провели операцію на головному мозку. Про його стан не повідомляється.
Нападника за гарячими слідами затримали, його звати Девід ДеПейп, передає NBC News. Йому пред'явлені численні звинувачення, у тому числі у замаху на вбивство та жорстокому поводженні з людьми похилого віку.
За словами начальника поліції Сан-Франциско Вільяма Скотта, Пелосі та підозрюваний разом тримали молоток у руках, коли поліція прибула до будинку. Підозрюваний напав на Пола Пелосі на очах поліцейських.
Підозрюваний висмикнув молоток з рук містера Пелосі і жорстоко напав на нього з ним. Наші офіцери негайно схопили підозрюваного, роззброїли його, взяли під варту, запросили екстрене підкріплення та надали медичну допомогу.
Повідомляється, що зловмисник, шукав Ненсі Пелосі і кричав "Де Ненсі, де Ненсі" перед тим, як напасти на її чоловіка. Спікера Палати представників у момент нападу у будинку не було.
Ненсі Пелосі та Руслан Стефанчук
Нагадаємо, кілька днів тому Ненсі Пелосі пообіцяла, що США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів.
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