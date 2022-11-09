Останнім часом ЗМІ транслюють риторику, де проводяться некоректні паралелі, щодо військових конфліктів. Азербайджан порівнюють з агресуючою Росією, а Вірменія, натомість претендує на підтримку Заходу виступаючи у ролі ерзац-України.

5 канал розбирався, чому ці аналогії не мають нічого спільного з реальністю.

У вересні-жовтні активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції, які підпали під їх вплив, стали просувати ототожнення Азербайджану з РФ, а Вірменії з Україною. Вони намагаються порівняти російську агресію проти України та дії Азербайджану щодо повернення своїх територій, які 30 років перебували під вірменською окупацією.

Як додатковий аргумент використовується вереснева ескалація на вірмено-азербайджанському кордоні. Азербайджан звинувачується у тому, що він нібито вдерся на землі Вірменії. Але автори цього «порівняння» вважають за краще замовчувати, що між сторонами конфлікту немає угоди про демілітаризацію. Тож на основі міжнародного права неможливо визначити: хто займає чиюсь територію.

Попри це, вірменські та французькі діячі висувають вимоги про міжнародне засудження Азербайджану за «агресію», домагаються введення проти нього санкцій та озброєння Вірменії західною зброєю. Подібна риторика властива як вірменським так і західним діячам.

Однак саме Азербайджан, як і Україна, не агресор, а жертва. Точно так само, як у 2014-2022 роках РФ окупувала близько 20% території України, у 1991-1993 роках вірменські збройні формування окупували 20% суверенної території Азербайджану.

Так само як для окупації Східної України були використані проросійські сепаратисти Донбасу, Вірменія, за участю збройних сил РФ окупувала землі Азербайджану, спираючись на вірменських сепаратистів у Карабаху. Тепер вірменські сепаратисти будують плани "приєднання" цих територій Азербайджану до РФ. Вони навіть не приховують, що беруть приклад з анексії Криму та Донбасу.

Варто нагадати, що у воєнних конфліктах з вірменами азербайджанці втратили тисячі цивільних жителів. І подібних аналогій дуже багато, про це постійно пише телеграм-канал AZfront.

Не Азербайджан є агресором у цьому конфлікті. Він став жертвою архітекторів проєкту "Велика Вірменія", реалізація якого здійснювалася за сприяння Москви. Тепер за підсумками Другої карабаської війни Азербайджан відновлює свої суверенні території. І це викликає шалену реакцію багатомільйонної вірменської діаспори та окремих французьких політиків, що підпали під її вплив.