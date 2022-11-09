Загинув заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов - росЗМІ [ Редагувати ]
Загинув Кирило Стремоусов - заступник гауляйтера Херсонщини, один з ватажків окупаційної влади області. Про це масово повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За інформацією Readovka, Стремоусов загинув у ДТП. Цю інформацію підтверджує Z-воєнкор Семен Пєгов - за його даними, Стремоусов загинув в аварії під Генічеськом.
Інформацію також підтверджує RT. Незадовго до цього Анатолій Шарій написав "Убит Стремоусов".
Останній коментар зрадник давав о 12:10 за київським часом - повідомляв про депортацію 80 тисяч жителів Херсонщини. Офіційних заяв про загибель не було.
Раніше деякі керівники окупаційних адміністрацій вже оголошувалися загиблими чи вбитими через пропагандистські ЗМІ. Пізніше виявлялося, що вони живі і просто переховуються від патріотів і партизанів.
Нагадаємо, окупанти масово підривають мости на правобережній Херсонщині.
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