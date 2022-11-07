На Херсонщині ЗСУ знищили три склади та базу з 200 окупантами [ Редагувати ]
На південному напрямку українські захисники знищили три склади з боєприпасами під Херсоном та Бериславом, а також влучили по будівлі з 200 окупантами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти. Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.
Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня - 14 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.
Підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 рашистів, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти депортують людей та знищують катери на Дніпрі.
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