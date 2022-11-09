Окупанти масово підривають мости на правобережній Херсонщині (фото) [ Редагувати ]
На правому березі окупованої Херсонщини російські війська масово підривають мости - як автомобільні, так і пішохідні. Про це повідомляють місцеві мешканці та викладають фото.
Знищений Нововасилівський, Тягинський пішохідний міст, мости на виїзді зі Снігурівки на Херсон, переправи у Дар’ївці, у Садовому, Рибінспекції, у Львовому, мости на Солдатське та Миролюбівку, у Міловому.
Російські пропагандисти стверджують, що мости знищені "для ускладнення просування ЗСУ".
Зруйнований Дар’ївський міст
Зранку повідомлялося, що на Херсонщині підірвали Дар'ївський міст через Інгулець, розташований на автошляху Е58, який зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони.
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