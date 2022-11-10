"У Херсоні окупанти мінують все, що можуть" - Подоляк [ Редагувати ]
У Херсоні окупанти мінують усе, що можуть, включаючи квартири жителів. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Вони хочуть перетворити місто на руїни.
росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію.
За словами Подоляка, росіяни за допомогою артилерії на лівому березі планують перетворити місто на руїни.
Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли.
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