У Херсоні окупанти мінують усе, що можуть, включаючи квартири жителів. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Вони хочуть перетворити місто на руїни.

росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію.

За словами Подоляка, росіяни за допомогою артилерії на лівому березі планують перетворити місто на руїни.