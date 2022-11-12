Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на сьогодні Захід нападає на росію, тож нібито на тлі цього рф "чинить опір".

Про це Ердоган сказав журналістам після повернення із саміту Тюркської ради в Самарканді, повідомляє телеканал TRT

"Ми переживаємо не звичайний процес. росія – це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, росія наразі чинить опір", – заявив президент Туреччини.

Він також висловив сподівання на проведення перемовин з головою МЗС росії сергієм лавровим у межах саміту G20, зокрема і про війну в Україні.

"У ці два-три дні, якщо я зможу з ним контактувати, можливо, у мене буде можливість поговорити з ним про те, що він думає, які кроки вони будуть робити, особливо які кроки вони можуть зробити для того, щоб цей процес, тобто діалог, трансформувати в мир", – сказав Ердоган.