Звільнення Херсона від російських окупантів - важлива подія, але говорити про перемогу зарано, оскільки росія має ще вдосталь ресурсів для продовження війни. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами недооцінювати кремль не варто, адже "якщо Росії знадобиться більше гарматного м'яса, вона його здобуде".

Воллес додав, що "Україна повернула один важливий населений пункт із багатьох, які Росії вдалося захопити ще у березні", і що це "демонструє чудові можливості України".

Начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.

Але він радить обережно використовувати фразу про "переломний момент".

Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом.

Радакін наголосив, що рішення про початок діалогу з росією має приймати лише президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після втечі з Херсона росія запропонувала мирні переговори "без попередніх умов".