Українські бійці показали, як заходили в Херсон (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові показали, як заходили до Херсону, який нещодавно повернувся під контроль ЗСУ. Відповідне відео бійці опублікували в мережі.
Про це повідомляє в Facebook 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
"Як зустрічають херсонці українських військових. Без коментарів. Лише емоції...", - йдеться в описі під відео.
Так, на кадрах помітно, як місцеві жителі зі сльозами на очах та квітами радо зустрічають захисників.
Українці дякують бійцям за звільнення міста від окупантів, з українськими прапорами вони вигукують "слава ЗСУ", "дякуємо", "Херсон - це Україна" та фотографуються з бійцями.
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