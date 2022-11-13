Українські військові показали, як заходили до Херсону, який нещодавно повернувся під контроль ЗСУ. Відповідне відео бійці опублікували в мережі.

Про це повідомляє в Facebook 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

"Як зустрічають херсонці українських військових. Без коментарів. Лише емоції...", - йдеться в описі під відео.

Так, на кадрах помітно, як місцеві жителі зі сльозами на очах та квітами радо зустрічають захисників.

Українці дякують бійцям за звільнення міста від окупантів, з українськими прапорами вони вигукують "слава ЗСУ", "дякуємо", "Херсон - це Україна" та фотографуються з бійцями.