росія запропонувала мирні переговори "без попередніх умов" [ Редагувати ]
росія відкрита до переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні "без попередніх умов", але решта залежить не від Москви. Про це заявив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков.
Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас.
У москві вважають, що шанси на діалог зростуть, якщо Києву надійде наказ "из соответствующих столиц".
Раніше сьогодні, 11 листопада, у кремлі вкотре підтвердили готовність до мирних переговорів, але зазначили, що через позицію України це неможливо.
Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Це сталося невдовзі після того, як росія формально анексувала окуповані українські території. Зеленський раніше попереджав, що такий крок рф призведе до виходу Києва з переговорів.
Напередодні в інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Київ, як і раніше, готовий до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", яка зможе визнати неправомірність чинної політики щодо України.
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Україна, як і раніше, готова до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", представники якої зможуть визнати неправомірність чинної політики. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN
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