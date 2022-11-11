росія відкрита до переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні "без попередніх умов", але решта залежить не від Москви. Про це заявив заступник глави МЗС рф Сергій Рябков.

Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас.

У москві вважають, що шанси на діалог зростуть, якщо Києву надійде наказ "из соответствующих столиц".

Раніше сьогодні, 11 листопада, у кремлі вкотре підтвердили готовність до мирних переговорів, але зазначили, що через позицію України це неможливо.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Це сталося невдовзі після того, як росія формально анексувала окуповані українські території. Зеленський раніше попереджав, що такий крок рф призведе до виходу Києва з переговорів.

Напередодні в інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Київ, як і раніше, готовий до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", яка зможе визнати неправомірність чинної політики щодо України.