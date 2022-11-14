До України прибули бронетранспортери M113 від Литви [ Редагувати ]
Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113 для відбиття російської агресії. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення - України. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів і 2 одиниці танків керування вогнем) та боєприпасів. Литва виконує свої зобов'язання і наразі до України відправлено 62 М113 різного призначення.
Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.
M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
Нагадаємо, Литва відремонтує для України 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
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