Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113 для відбиття російської агресії. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення - України. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів і 2 одиниці танків керування вогнем) та боєприпасів. Литва виконує свої зобов'язання і наразі до України відправлено 62 М113 різного призначення.

Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Нагадаємо, Литва відремонтує для України 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.