"Важливо підтримати херсонців": Зеленський про візит до "столиці кавунів" (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому приїхав до звільненого Херсона через кілька днів після деокупації.
Телеведучий Дмитро Комаров запитав Зеленського про причини візиту, адже він дуже ризикує через близькість до фронту.
Дмитре, а як же херсонські кавуни? Якщо чесно, важливо тут бути. Всі ж ризикують: військові, журналісти, ви ж теж тут. Важливо підтримати херсонців, щоб вони відчували – ми справді повертаємось. І хочеться якоїсь людської емоції, енергії від людей. Це теж мотивує.
Під час візиту Зеленський вручив державні нагороди солдатам та офіцерам, а також вшанував хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів, які загинули під час звільнення Херсона.
Глава держави взяв участь у церемонії підняття українського прапора у центрі Херсона, а також поспілкувався зі ЗМІ та місцевими жителями.
Нагадаємо, українські війська увійшли до Херсона 11 листопада. Першими до міста прибули спецпідрозділи, зараз там триває розмінування, зачистка від окупантів, відновлення електропостачання.
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