Наступні місяці будуть надзвичайно важкими для України, адже основна стратегічна мета президента росії володимира путіна найближчим часом - залишити Україну без тепла та світла взимку. Про це на пресконференції у Нідерландах заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він закликав західні країни продовжувати допомагати Україні та зміцнювати її військові позиції.

Ми не повинні помилятися, недооцінюючи Росію... Вони, як і раніше, контролюють низку українських територій... Найближчі місяці будуть тяжкими. Мета Путіна - залишити Україну холодною та темною цієї зими.

Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що зима сповільнить перебіг бойових дій, що буде "вигідним для всіх сторін". Він також повідомив, що після зими ЗСУ посилять тисячі підготовлених у Великій Британії військових.