Британський прем'єр Ріші Сунак вперше приймає на Даунінг стріт генсека НАТО. І говоритимуть вони про війну в Україні. Напередодні офіційних зустрічей у Лондоні, Єнс Столтенберг відвідав українських бійців, які тренуються на британській військовій базі. З усіма подробицями - наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Генеральний секретар НАТО став першим міжнародним лідером, який приїхав із візитом до нового прем'єр-міністра Британії. Ріші Сунак очолив уряд лише два тижні тому. Але вже чітко окреслив свої пріоритети. І один із них - це українське питання. Воно стане ключовим на зустрічі генсека та прем'єра.

Із заяви прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака:

НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати загрозам і випереджати їх з боку наших супротивників.

Візит генсека НАТО до Британії розпочався із поїздки на військову базу на сході країни. Разом із міністром оборони Беном Воллесом, він подивився як навчаються українські вояки під керівництвом міжнародних інструкторів. Із липня наші армійці приїздять до Британії на тренування. Їх приймають на чотирьох місцевих військових базах. А кількість українських випускників цієї навчальної програми вже підходить до 10-ти тисяч.

Крім того, із наближенням морозів, британський уряд утеплює наших вояків. З місцевих військових баз додому їх відправлятимуть у повному зимовому спорядженні. Також Лондон надішле 25 тисяч наборів одягу та 12 тисяч спальних комплектів для екстремальних морозів, а ще 150 наметів з підігрівом. Це на додачу до усієї військової допомоги, яку продовжує надавати Велика Британія.

Із заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса:

З наближенням зими це обмундирування забезпечить Збройним Силам України здатність ефективно діяти протягом наступних кількох місяців. Поряд з нашою програмою підготовки та наданням летальної допомоги, це демонструє наше зобов'язання забезпечити, щоб український солдат був добре навчений, добре оснащений і отримав найкращий шанс воювати та визначати своє майбутнє.

І сьогодні ж у Альянсі визначилися із датою проведення наступної зустрічі глав держав НАТО. Саміт відбудеться 11-12 липня у Литві. Ця країна межує з російською Калінінградською областю з одного боку, і з Білоруссю - з іншого. Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс вже заявив, що цей саміт має стати святом перемоги для України.