путін вперше за 10 років скасовує щорічну пресконференцію - РБК [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін може не провести щорічну прес-конференцію цього року. Про це повідомило російське РБК з посилання на джерела, знайомі з обговоренням цього питання.
За даними видання, на це рішення може вплинути ситуація в Україні - зокрема невдачі російської армії та втеча з Херсона.
Джерело розповіло, що пряма лінія путіна може відбутися наступного року. Остаточного рішення з цього приводу не ухвалено, однак приготування до пресконференція не ведуться.
Одне з джерел РБК повідомило, що на рішення проводити пряму лінію напряму впливатиме ситуація на фронтах.
Пряма лінія з володимиром путіним є щорічним заходом, під час якого він відповідає на питання росіян. Вони надходять у онлайн-форматі - у вигляді повідомлень або відеозвернень. Востаннє путін проводив велику пресконференцію 30 червня 2021 року.
Нагадаємо, що втеча росіян з Херсона підриває довіру до путіна та розпалює розкол у Кремлі.
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