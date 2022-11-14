Президент росії володимир путін може не провести щорічну прес-конференцію цього року. Про це повідомило російське РБК з посилання на джерела, знайомі з обговоренням цього питання.

За даними видання, на це рішення може вплинути ситуація в Україні - зокрема невдачі російської армії та втеча з Херсона.

Джерело розповіло, що пряма лінія путіна може відбутися наступного року. Остаточного рішення з цього приводу не ухвалено, однак приготування до пресконференція не ведуться.

Одне з джерел РБК повідомило, що на рішення проводити пряму лінію напряму впливатиме ситуація на фронтах.

Пряма лінія з володимиром путіним є щорічним заходом, під час якого він відповідає на питання росіян. Вони надходять у онлайн-форматі - у вигляді повідомлень або відеозвернень. Востаннє путін проводив велику пресконференцію 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, що втеча росіян з Херсона підриває довіру до путіна та розпалює розкол у Кремлі.