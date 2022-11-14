У Херсоні окупанти випустили всіх ув'язнених із СІЗО - ЗМІ [ Редагувати ]
Під час відступу з Херсона окупанти випустили на волю всіх ув'язнених із місцевого СІЗО. Про це повідомляє Нromadske.
Адміністрація ізолятора також втекла. Українські захисники виявили справи 457 засуджених. Серед них 15 було засуджено до довічного позбавлення волі. Ув'язнені відбували терміни у різних колоніях і тимчасово опинилися у Херсонському СІЗО.
ЗМІ повідомляє, що кілька ув'язнених звернулися до військових, зокрема один довічно засуджений. Місцеперебування решти засуджених поки що невідоме.
ЗСУ також виявили 59 справ проти місцевих жителів, яких затримували окупанти. Військові злочинці рф забрали їх із собою під час відступу. Видання припускає, що їх перевезли у тимчасово окупований Крим.
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