Саміт G20: Зеленський назвав умови припинення війни [ Редагувати ]
На саміті G20 президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитись, якщо росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду. Про це повідомляє The Guardian.
На саміті Зеленський призвав світову спільноту "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.
Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами.
Зазначимо, що протягом всього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їх списку росію. Він подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".
Пізніше Володимир Зеленський опублікував у Telegram розширений список умов закінчення війни:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
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