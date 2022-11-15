Окупанти "практично знищили" енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонщини й значної частини Миколаївської області. Про це повідомив глава правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він (об'єкт ред.) більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна... додатково розстріляно і розтрощено.

Він зазначив, що "Укренерго" разом з військово-цивільними адміністраціями, ДСНС і обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

Це не буде просто: сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини.

Водночас за словами Кудрицького, на вихідних енергетики передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини закордонним партнерам України. Вже відгукнулися системні оператори Польщі й Франції - обладнання прямує в Україну.