Ухвалена Генасамблеєю ООН резолюція про репарації України - "формалізація пограбування" золотовалютних резервів росії. Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що рішення не є юридично зобов'язуючим, і росія виступає проти нього. Пєсков додав, що про відновлення об'єктів України, які постраждали внаслідок російського вторгнення, "не йдеться".

Естественно, организаторы этого процесса (резолюції Генасамблеї про виплати репарацій Україні - реж.) пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов. Формализация грабежа с использованием ООН. Решение не является юридически обязывающим. Мы против.

На запитання, чи готова росія брати участь у відновленні об'єктів, які постраждали внаслідок бойових дій, речник путіна відповів, що на території рф такі роботи вже ведуться. Про відновлення об'єктів за межами росії "не йдеться".

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає притягти росію до відповідальності за порушення міжнародного права щодо України, що передбачає, зокрема, виплату репарацій.

Зі 181 учасника голосування резолюцію підтримали 94 держави, у тому числі Туреччина. Проти виступили 14 країн, серед яких росія, Китай, Білорусь, КНДР, Іран, Сирія. Утрималися від голосування 73 держави. У тому числі Казахстан, Киргизія, Узбекистан.

Рішення Генасамблеї не є юридичними документами на відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Світовий банк оцінив відновлення України у $349 млрд.