У вівторок, 15 листопада, у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії на тлі обстрілів окупантів. Половина споживачів у Києві залишилася без світла.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. У тому числі й у столиці", - написав Кличко.

За його словами, такий крок є необхідним для збалансування енергосистеми.

"Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. У столиці без світла попередньо не менше половини клієнтів", - додав міський голова.