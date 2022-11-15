"Укренерго" запровадило екстрені відключення по всій Україні [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії на тлі обстрілів окупантів. Половина споживачів у Києві залишилася без світла.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. У тому числі й у столиці", - написав Кличко.
За його словами, такий крок є необхідним для збалансування енергосистеми.
"Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. У столиці без світла попередньо не менше половини клієнтів", - додав міський голова.
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