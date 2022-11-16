Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.
Железняк повідомив, що цього разу з цього питання у Раді ніхто не доповідав, хоча зазвичай це робив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
Через запровадження воєнного стану тимчасово обмежено виїзд з України чоловіків 18-60 років. У жовтні Рада скасувала призов на строкову службу під час воєнного стану.
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