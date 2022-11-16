Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.

Железняк повідомив, що цього разу з цього питання у Раді ніхто не доповідав, хоча зазвичай це робив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Через запровадження воєнного стану тимчасово обмежено виїзд з України чоловіків 18-60 років. У жовтні Рада скасувала призов на строкову службу під час воєнного стану.