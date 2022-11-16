Прокачування нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини було відновлено. Про це на пресконференції у Белграді повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Технічні роботи завершені, і постачання сирої нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" відновлено зараз під низьким тиском.

За словами Сійярто, на нафтопроводі проводяться "технічні роботи, щоб забезпечити відновлення поставок за цілком нормального тиску". "Транснафта" також підтвердила поновлення прокачування нафти трубопроводом.

Найбільша нафтогазова компанія Угорщини MOL повідомляла, що причиною припинення прокачування нафти в Угорщину був удар 15 листопада російськими ракетами по трансформаторній станції біля білорусько-українського кордону. Вона забезпечувала струмом насосну станцію нафтопроводу.

Через призупинення прокачування нафти прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав термінове засідання ради безпеки. Також було припинено постачання нафти до Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.