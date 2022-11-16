Нафтопровід "Дружба" зупинено після удару по трансформатору в Україні [ Редагувати ]
Внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що цим трубопроводом йде постачання нафти до Угорщини.
Про це повідомляє Сійярто у Facebook.
За наявною інформацією, сам нафтопровід "Дружба" не постраждав, але був пошкоджений елемент інфраструктури, який експлуатує нафтопровід - трансформаторна підстанція, заявив він.
"Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує", - додав Сіярто.
Відомом, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду безпеки через зупинку нафтопроводу "Дружба".
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