Морський піхотинець Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв "Азовсталі". Гроші підуть Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв "Азовсталі".