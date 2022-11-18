Понад шість років німець Рональд Вендлінг щотижня і за будь-якої погоди пікетує російське посольство в Берліні. Вимагаючи від кремля звільнити українських політв'язнів. З активістом, який і нині не пропускає жодної акції на підтримку України, поспілкувалася Тетяна Логунова.

Берлін, центральна алея міста Унтер ден Лінден. Поруч Бранденбурзькі ворота, Бундестаг і … російське посольство. Містяни, які часто пробігають тут у справах, напевне, не раз бачили чоловіка, який постійно пікетує дипломатичне представництво рф. Про активістів, які підтримують Україну, годі й казати.

Звісно, я знаю пана Вендлінга. Він багато років мітингував тут, перед посольством, з фотографіями українських політв'язнів, які знаходяться за ґратами в росії. І зараз бере активну участь в акціях на підтримку України.

Багато років - це починаючи з 2014-го. Саме тоді німець Рональд Вендлінг, який ніколи навіть не був в Україні, організував свою першу акцію протесту біля посольства росії. Він вийшов на пікет після того, як побачив фотографії "Небесної сотні".

Рональд Вендлінг, проукраїнський активіст:

Як і усі, я слідкував за новинами. Знав про помаранчеву революцію, про події на Майдані. І якось я запитав себе, а де власне українське посольство? Я його знайшов. Це був початок 2014-го року, біля посольства я побачив багато знімків, це були фотографії людей, вбитих на Майдані. Молоді і у віці, чоловіки і жінки, люди різних професій. Я був вражений…

Пан Вендлінг вирішив пікетувати посольство росії щотижня. В четвер, о першій годині дня. У дощ, мороз та спеку. До посольства він приносив знімки українських політв'язнів. Бо і сам кілька місяців просидів за ґратами - у колишній Німецькій Демократичній Республіці. Його заарештували та засудили за одну єдину погрозу.

Рональд Вендлінг, проукраїнський активіст:

Це сталося 27 березня 1984, тут неподалік, на Александерплатц. Я. вкотре прийшов до установи, де видавали дозволи на виїзд до Західної Німеччини. І вкотре зрозумів, що моє прохання ніхто не розглядав. Тоді я легенько постукав по столу і сказав - "якщо ви не розглянете мої документи, я влаштую мітинг біля Бранденбурзьких воріт". Цього було достатньо, мене заарештували.

Рональд Вендлінг пікетував дипломатичне представництво росії шість років. Стояв за Надію Савченко, Олега Сенцова та інших бранців кремля. За цей час з ним не заговорив жоден російський дипломат.

Рональд Вендлінг, проукраїнський активіст:

Якось влітку я приніс на пікет величезний плакат з фотографіями усіх політв'язнів. Його активно фотографували перехожі. Підійшла і молода симпатична дівчина, зробила знімки з різних ракурсів. Того ж дня я побачив її у вікні російського посольства.

З вікон посольства уважно спостерігали й за цією зустріччю. Осінь 2019-го. Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов приїздить у Берлін і приходить до стін амбасади, щоб особисто подякувати пану Вендлінгу.

Теплим було і знайомство з Надією Савченко.

Рональд Вендлінг, проукраїнський активіст:

Коли ти багато читаєш про людину, бачиш її фото, слідкуєш за її долею, то тобі здається, що ви знайомі. Але коли раптом ця людина стоїть перед тобою, то такі відчуття, що неможливо передати.

Нині пан Вендлінг більше не виходить на щотижневі пікети. Натомість бере участь в усіх демонстраціях та мітингах на підтримку України. Ось, наприклад, активісти влаштовують перформанс, вимагаючи відправити володимира путіна до Гааги. Роль російського президента грає пан Вендлінг.

Рональд Вендлінг, проукраїнський активіст:

Трохи дивні відчуття, коли я в його масці. Але в нас є спільна мета - ми хочемо, щоб путін постав перед судом. Як воєнний злочинець.

Коли закінчиться війна, Рональд Вендлінг планує приїхати в Україну. І зустрітися з усіма політв'язнями, звільнення яких вимагав під російським посольством. Щоб разом з ними відсвяткувати перемогу.