МАГАТЕ закликає росію залишити Запорізьку АЕС [ Редагувати ]
Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, в якій закликала росію негайно вивести військових та інший персонал з захопленої Запорізької атомної станції.
Автори резолюції закликали рф відмовитися від необґрунтованих претензій на право власності на станцію та допустити на ЗАЕС українську сторону, щоб вона могла відновити контроль над станцією для гарантування її безпеки.
У документі також висловлюється стурбованість через тиск на український персонал станції, неодноразові порушення зовнішнього енергопостачання внаслідок обстрілів, а також відмову росії прислухатися до попередніх закликів "припинити всі дії" на українських ядерних об'єктах.
Це третя резолюція МАГАТЕ з початку повномасштабного вторгнення в Україну з закликом до росії припинити воєнні дії на українських ядерних об'єктах. Новий документ на закритому голосуванні підтримали представники 24 з 35 країн, що входять до ради. Ще семеро проголосували проти. За словами джерел Reuters, серед них росія та Китай.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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