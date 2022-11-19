Збройні сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешок. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації з поглибленням на територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони поразки української артилерії.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання - на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

Знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування.

На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешок.