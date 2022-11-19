ЗСУ знищили район скупчення окупантів та техніки на Кінбурнській косі [ Редагувати ]
Збройні сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешок. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації з поглибленням на територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони поразки української артилерії.
Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання - на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.
Знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування.
На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешок.
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