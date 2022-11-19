Співробітники Державного бюро розслідувань виявили у звільненому Херсоні список колишніх українських правоохоронців, які несли службу у "поліції рашистів". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили неспростовні докази своєї державної зради.

Виявлено "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

У ДБР назвали деякі з позивних колабораціоністів: Дукаліс, Кобра, Джокер, Кіллер, Купець, Мати, Вано.

До речі останній - "Вано" - це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими рф, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів.

За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку рф.

Готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) усім фігурантам списків колаборантів.

Санкції статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, у Херсонській області росіяни тримали у катівнях навіть дітей.