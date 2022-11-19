Війна може закінчитися до кінця весни - заступник міністра оборони [ Редагувати ]
Українська армія може увійти до окупованого Криму вже до кінця грудня 2022 року, а до кінця весни війна з росією може завершитися. Такий прогноз дав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News.
Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця... Всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації.
Тому... ми не маємо права зупинятися. Ми маємо просуватися вперед...
Ми можемо увійти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так і буде..
Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться.
Навіть у разі входу українських військ до окупованого Криму у Міноборони України вважають "низьким" ризик ядерного удару з боку рф.
Нагадаємо, у Зеленського вважають, що мир в Україні настане лише тоді, коли ми знищимо російську армію в Україні та вийдемо на кордони 1991 року.
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