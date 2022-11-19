Українська армія може увійти до окупованого Криму вже до кінця грудня 2022 року, а до кінця весни війна з росією може завершитися. Такий прогноз дав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News.

Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця... Всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації.

Тому... ми не маємо права зупинятися. Ми маємо просуватися вперед...

Ми можемо увійти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так і буде..

Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться.