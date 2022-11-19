Україна не погодиться на переговори про мир на інших умовах, окрім виведення військ з України та повернення до кордонів 1991 року. Про це у своєму Telegram заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Мир буде тоді, коли ми знищимо російську армію в Україні і вийдемо на кордони 1991 року. Тільки тоді можливий мир.

Раніше з аналогічними заявами виступили президент Володимир Зеленський та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Українська влада тиражує ці заяви на тлі публікацій у західних ЗМІ про те, що Захід підштовхує Україну до переговорів з рф на компромісних умовах. Водночас у Вашингтоні та багатьох європейських столицях заявляють, що умови миру має визначати саме Київ.

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17 листопада Володимир Зеленський заявив про отримання певних сигналів від лідерів інших країн, які говорять про бажання президента росії володимира путіна поновити переговорний процес.

Глава держави запропонував публічний, а не кулуарний формат переговорів, "оскільки Росія веде з Україною публічну війну".

13 листопада The Wall Street Journal повідомило, що США порекомендували Україні сформулювати "реалістичні" переговорні вимоги, зокрема, відмовитися від мети повернути окупований Крим військовим шляхом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розгляне можливість зустрічі з російським колегою сергієм лавровим, якщо від того надійде пропозиція.

На тлі стратегічних успіхів ЗСУ, зокрема, втечі російської армії з Херсона, офіційна Москва все частіше закликає Київ сісти за стіл переговорів "без попередніх умов".