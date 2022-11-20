Зеленський про звільнення Херсона: це аналогія битв, які ставали переломними [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Операція зі звільнення Херсона для України є аналогією переломних битв у минулих війнах. Успіх ЗСУ посилив упевненість українців у перемозі.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у Telegram.
"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога - хоча ще й доводилося воювати заради неї", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що українці після звільнення Херсона ще більше упевнилися у майбутній перемозі над Росією.
по темі
На нещодавно звільненій території в Херсонській області було виявлено понад 60 тіл загиблих громадян зі слідами тортур, закатованих російськими окупантами
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому приїхав до звільненого Херсона через кілька днів після деокупації. Глава держави взяв участь у церемонії підняття українського прапора у центрі Херсона, а також поспілкувався зі ЗМІ та місцевими жителями
Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон
Українські військові підняли національний прапор у селі Музиківка Херсонського району
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів