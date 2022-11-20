Операція зі звільнення Херсона для України є аналогією переломних битв у минулих війнах. Успіх ЗСУ посилив упевненість українців у перемозі.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога - хоча ще й доводилося воювати заради неї", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що українці після звільнення Херсона ще більше упевнилися у майбутній перемозі над Росією.