Збройні сили України знищили колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 листопада.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада.

У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

До міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Українська авіація 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти окупантів.

Напередодні Генштаб повідомляв, що внаслідок удару ЗСУ під Скадовськом вбиті та поранені 110 окупантів.