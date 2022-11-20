ЗСУ знищили колону окупантів під Сєвєродонецьком [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 листопада.
За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада.
У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.
До міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.
Українська авіація 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти окупантів.
Напередодні Генштаб повідомляв, що внаслідок удару ЗСУ під Скадовськом вбиті та поранені 110 окупантів.
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