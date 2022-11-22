Зеленський збирав Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента України.
Учасники засідання заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ стратегічних напрямів щодо ситуації на передовій, зокрема на найгарячіших ділянках фронту.
Члени Ставки також розглянули питання:
- забезпечення підрозділів сил оборони необхідним озброєнням і технікою;
- питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів;
- забезпечення роботи об’єктів інфраструктури у зимовий період.
Президент Зеленський додав, що зима "не буде легкою прогулянкою, однак Україна неодмінно вистоїть і переможе".
Нагадаємо, 18 листопада глава держави змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
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