Резніков повідомив, скільки ракет лишилося у росії [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу росії. Згідно з його даними, у рф залишилося 119 ракет "земля-земля" "Іскандер" і 229 "Калібрів".
Дані щодо використання російськими загарбниками ракет різних типів глава Міноборони прокоментував так:
Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час.
Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!
"Українська правда" з посиланням на високопосадові джерела у силовому блоці повідомляє, що станом на середину листопада ракетного потенціалу рф вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада.
При цьому для того, щоб відновити свій ракетний запас, росії потрібно від 14 до 16 місяців.
Нагадаємо, на початку листопада розвідка повідомляла, що росія використала майже 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України.
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