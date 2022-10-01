Українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО. Україна вже стала членом Альянсу де-факто, але лишилося стати ним де-юре.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО. За шість місяців війни ми опанували "натівську" зброю, причому дуже складну. Артсистеми 155-го калібру, MLRS, зенітні установки Gepard і багато чого іншого", - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що українські військові проходили та проходять навчання на цих системах та успішно їх використовують на полі бою.