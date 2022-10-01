Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО - Резніков [ Редагувати ]
Джерело: DW
Українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО. Україна вже стала членом Альянсу де-факто, але лишилося стати ним де-юре.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.
"Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО. За шість місяців війни ми опанували "натівську" зброю, причому дуже складну. Артсистеми 155-го калібру, MLRS, зенітні установки Gepard і багато чого іншого", - зазначив Резніков.
Він також наголосив, що українські військові проходили та проходять навчання на цих системах та успішно їх використовують на полі бою.
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