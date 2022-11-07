росія використала майже 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Economist.

Таким чином, у росії залишилося 120 "Іскандерів" (вартість кожної - $3 млн). У жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів", українська ППО змогла перехопити лише три.

За словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті.

Військові визнають, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети чи безпілотники.

Наприкінці серпня Скібіцький заявляв, що російська армія витратила на удари по Україні щонайменше 55% запасів ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема "Іскандерів" у рашистів залишилося лише 20%, а гіперзвукових ракет "Кинджал" - 30-40 штук. Через те вони використовують X-22 та С-300 в наземному варіанті.