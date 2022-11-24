Як користуватися національним роумінгом, якщо зник мобільний зв'язок [ Редагувати ]
Якщо зв'язок від вашого мобільного оператора зник, перемкніться на мережу іншого. Міністерство цифрової трансформації опублікувало інструкцію, як користуватися національним роумінгом.
Ще в березні спільно з мобільними операторами, Держспецзв'язку та НКРЗІ ми запустили національний роумінг в Україні. Це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.
Як скористатися:
1. Вимкніть автовибір мережі
на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор
на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі
2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу
4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS
Важливо: Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
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