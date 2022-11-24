Що робити, якщо зник зв'язок

Якщо зв'язок від вашого мобільного оператора зник, перемкніться на мережу іншого. Міністерство цифрової трансформації опублікувало інструкцію, як користуватися національним роумінгом.

Ще в березні спільно з мобільними операторами, Держспецзв'язку та НКРЗІ ми запустили національний роумінг в Україні. Це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як скористатися:

1. Вимкніть автовибір мережі

на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор

на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

Важливо: Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри розповіли, як зберегти Wi-Fi під час відключень світла.