З інтернетом під час блекауту: у Мінцифри розповіли, як зберегти Wi-Fi під час відключень світла [ Редагувати ]
Міністерство цифрової трансформації дало поради, як зберегти Wi-Fi під час відключень світла. Про те, як користуватися інтернетом під час блекауту, розповів керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.
Через обстріли в багатьох українців удома разом зі світлом зникає й інтернет. Перше, що зазвичай роблять, - переключаються на мобільний. Але тоді через перевантажені мережі припиняє страхувати й він.
Аби мати інтернет, спеціалісти радять дотримуватися таких рекомендацій:
- Уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Як ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.
- Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.
- Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.
Деякі провайдери продовжують надавати послуги навіть під час блекаутів, тому варто вивчити це питання та з'ясувати, які з них є у вашому будинку.
Після обстрілів 23 листопада інтернет-трафік в України упав до 35% від попереднього рівня. Про це повідомляє компанія NetBlocks, яка займається моніторингом інтернет-безпеки.
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