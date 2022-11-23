Як зберегти Wi-Fi під час відключень світла

Міністерство цифрової трансформації дало поради, як зберегти Wi-Fi під час відключень світла. Про те, як користуватися інтернетом під час блекауту, розповів керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.

Через обстріли в багатьох українців удома разом зі світлом зникає й інтернет. Перше, що зазвичай роблять, - переключаються на мобільний. Але тоді через перевантажені мережі припиняє страхувати й він.

Аби мати інтернет, спеціалісти радять дотримуватися таких рекомендацій:

Уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Як ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.

Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.

Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.

Деякі провайдери продовжують надавати послуги навіть під час блекаутів, тому варто вивчити це питання та з'ясувати, які з них є у вашому будинку.

Після обстрілів 23 листопада інтернет-трафік в України упав до 35% від попереднього рівня. Про це повідомляє компанія NetBlocks, яка займається моніторингом інтернет-безпеки.