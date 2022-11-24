Єдиний гол забив Брель Емболо, який народився у Камеруні

Матч збірних Швейцарії та Камеруну у рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу завершився з рахунком 1:0. Це перша гра у групі G.

Єдиний гол у матчі забив на 48-й хвилині уродженець Камеруну, який грає за швейцарську збірну, Брель Емболо.

Сьогодні, 24 листопада, також відбудуться матчі групи H Уругвай - Південна Корея (15:00) та Португалія-Гана (18:00), а також ще один матч групи G: Бразилія-Сербія (21:00).

В іншому матчі групи G у четвер зіграють команди Бразилії та Сербії. У другому турі швейцарці зустрінуться 28 листопада з командою Бразилії, камерунці - з сербами. Чемпіонат світу завершиться 18 грудня.

"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.