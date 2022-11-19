ЧС-2022 відбудеться з 20 листопада по 18 грудня

З 20 листопада по 18 грудня у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу. За чотири тижні 32 команди проведуть 64 матчі на восьми спортивних аренах.

У групі A збірній Катару доведеться мати справу з нідерландцями, сенегальцями та еквадорцями.

У групі B компанію англійцям склали іранська, американська та валлійська команди.

У групі C, збірна Аргентини протистоятиме саудівцям, мексиканцям і полякам.

У групі D французам доведеться зіграти з данцями, австралійцями та тунісцями.

У групі E іспанці та німці змагатимуться з японцями та костариканцами.

У групі F збірним Бельгії та Хорватії протистоять небезпечні марокканці та канадці.

У групі G суперниками п'ятиразових чемпіонів світу стануть швейцарці, серби та камерунці.

У групі H збірні Португалії та Уругваю зустрінуться з корейцями та ганцями.

Розклад матчів групового етапу у групах A-H

Група А

20.11 (неділя) 18:00 Катар - Еквадор

21.11 (понеділок) 18:00 Сенегал - Нідерланди

25.11 (п'ятниця) 15:00 Катар - Сенегал

25.11 (п'ятниця) 18:00 Нідерланди - Еквадор

29.11 (вівторок) 17:00 Еквадор - Сенегал

29.11 (вівторок) 17:00 Нідерланди -Катар

Група B

Група С

21.11 (понеділок) 15:00 Англія - Іран

21.11 (понеділок) 21:00 США - Уельс

25.11 (п'ятниця) 12:00 Уельс - Іран

25.11 (п'ятниця) 21:00 Англія - США

29.11 (вівторок) 21:00 Уельс - Англія

29.11 (вівторок) 21:00 Іран - США

Група D

Група E

23.11 (середа) 15:00 Німеччина - Японія

23.11 (середа) 18:00 Іспанія - Коста-Ріка

27.11 (неділя) 12:00 Японія - Коста-Ріка

27.11 (неділя) 21:00 Іспанія - Німеччина

1.12 (четвер) 21:00 Японія - Іспанія

1.12 (четвер) 21:00 Коста-Ріка - Німеччина

Група F

Група G

23.11 (середа) 12:00 Марокко - Хорватія

23.11 (середа) 21:00 Бельгія - Канада

27.11 (неділя) 15:00 Бельгія - Марокко

27.11 (неділя) 18:00 Хорватія - Канада

1.12 (четвер) 17:00 Хорватія - Бельгія

1.12 (четвер) 17:00 Канада - Марокко

Група H