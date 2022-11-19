Усі команди чемпіонату світу-2022 у Катарі: розклад матчів групового етапу [ Редагувати ]
З 20 листопада по 18 грудня у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу. За чотири тижні 32 команди проведуть 64 матчі на восьми спортивних аренах.
У групі A збірній Катару доведеться мати справу з нідерландцями, сенегальцями та еквадорцями.
У групі B компанію англійцям склали іранська, американська та валлійська команди.
У групі C, збірна Аргентини протистоятиме саудівцям, мексиканцям і полякам.
У групі D французам доведеться зіграти з данцями, австралійцями та тунісцями.
У групі E іспанці та німці змагатимуться з японцями та костариканцами.
У групі F збірним Бельгії та Хорватії протистоять небезпечні марокканці та канадці.
У групі G суперниками п'ятиразових чемпіонів світу стануть швейцарці, серби та камерунці.
У групі H збірні Португалії та Уругваю зустрінуться з корейцями та ганцями.
Розклад матчів групового етапу у групах A-H
Група А
- 20.11 (неділя) 18:00 Катар - Еквадор
- 21.11 (понеділок) 18:00 Сенегал - Нідерланди
- 25.11 (п'ятниця) 15:00 Катар - Сенегал
- 25.11 (п'ятниця) 18:00 Нідерланди - Еквадор
- 29.11 (вівторок) 17:00 Еквадор - Сенегал
- 29.11 (вівторок) 17:00 Нідерланди -Катар
Група B
Група С
- 21.11 (понеділок) 15:00 Англія - Іран
- 21.11 (понеділок) 21:00 США - Уельс
- 25.11 (п'ятниця) 12:00 Уельс - Іран
- 25.11 (п'ятниця) 21:00 Англія - США
- 29.11 (вівторок) 21:00 Уельс - Англія
- 29.11 (вівторок) 21:00 Іран - США
Група D
Група E
- 23.11 (середа) 15:00 Німеччина - Японія
- 23.11 (середа) 18:00 Іспанія - Коста-Ріка
- 27.11 (неділя) 12:00 Японія - Коста-Ріка
- 27.11 (неділя) 21:00 Іспанія - Німеччина
- 1.12 (четвер) 21:00 Японія - Іспанія
- 1.12 (четвер) 21:00 Коста-Ріка - Німеччина
Група F
Група G
- 23.11 (середа) 12:00 Марокко - Хорватія
- 23.11 (середа) 21:00 Бельгія - Канада
- 27.11 (неділя) 15:00 Бельгія - Марокко
- 27.11 (неділя) 18:00 Хорватія - Канада
- 1.12 (четвер) 17:00 Хорватія - Бельгія
- 1.12 (четвер) 17:00 Канада - Марокко
Група H
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