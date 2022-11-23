Збірна Японії в першому турі чемпіонату світу в Катарі перемогла Німеччину з рахунком 2:1. Перша гра групи E зустріч пройшла на стадіоні "Халіфа Інтернешнл" у Досі.

Початку матчу передував "німий" протест від збірної Німеччини. Таким чином команда Гансі Фліка висловила свою незгоду з позицією ФІФА, яка заборонила європейським збірним використовувати в Катарі символічні капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ-спільноти.

На 31-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Японії за фол голкіпера проти захисника німців Давіда Раума в штрафному майданчику. З 11-метрової позначки забив хавбек "Манчестер Сіті" Ілкай Ґюндоґан - 1:0.

У доданий до першого тайму час Німеччина забила вдруге, однак система VAR зафіксувала у нападника Кая Гавертца положення поза грою.

Японія зрівняла рахунок на 75-й хвилині. Після прострілу воротар Мануель Ноєр відбив м'яча на ногу Ріцу Доану, який грає за німецький "Фрайбург". Той одним дотиком відправив м'яч у ворота.

За 8 хвилин японський гравець німецького "Бохума" Такумі Асано забила вдруге - 2:1.

Чемпіонат світу-2022. Група E, 1-ий тур

Німеччина - Японія 1:2

Голи: Ґюндоґан, 33 - Доан, 75, Асано, 83

Сьогодні відбудеться ще один матч групи F Бельгія-Канада (21:00), а також ще один матч групи E Іспанія-Коста-Ріка (18:00).

"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.