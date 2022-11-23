Японія перемогла Німеччину на чемпіонаті світу з футболу (відео) [ Редагувати ]
Збірна Японії в першому турі чемпіонату світу в Катарі перемогла Німеччину з рахунком 2:1. Перша гра групи E зустріч пройшла на стадіоні "Халіфа Інтернешнл" у Досі.
Початку матчу передував "німий" протест від збірної Німеччини. Таким чином команда Гансі Фліка висловила свою незгоду з позицією ФІФА, яка заборонила європейським збірним використовувати в Катарі символічні капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ-спільноти.
На 31-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Японії за фол голкіпера проти захисника німців Давіда Раума в штрафному майданчику. З 11-метрової позначки забив хавбек "Манчестер Сіті" Ілкай Ґюндоґан - 1:0.
У доданий до першого тайму час Німеччина забила вдруге, однак система VAR зафіксувала у нападника Кая Гавертца положення поза грою.
Японія зрівняла рахунок на 75-й хвилині. Після прострілу воротар Мануель Ноєр відбив м'яча на ногу Ріцу Доану, який грає за німецький "Фрайбург". Той одним дотиком відправив м'яч у ворота.
За 8 хвилин японський гравець німецького "Бохума" Такумі Асано забила вдруге - 2:1.
Чемпіонат світу-2022. Група E, 1-ий тур
Німеччина - Японія 1:2
Голи: Ґюндоґан, 33 - Доан, 75, Асано, 83
Сьогодні відбудеться ще один матч групи F Бельгія-Канада (21:00), а також ще один матч групи E Іспанія-Коста-Ріка (18:00).
"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.
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