Херсон повертається до нормального життя

У звільненому від окупантів Херсоні відновили енергопостачання. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам.

19 листопада до Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва. З 22 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси Київ-Херсон-Київ через великий попит.

Нагадаємо, що про відступ з Херсона російські війська оголосили 9 листопада. Через два дні українські війська увійшли до міста та взяли його під свій контроль.

Окупанти відступили на лівий берег Дніпра, звідки щодня гатять по місту. Лише напередодні, 25 листопада, у Херсоні загинули 15 людей.