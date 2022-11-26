У Херсон подали електроенергію [ Редагувати ]
У звільненому від окупантів Херсоні відновили енергопостачання. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень.
Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам.
19 листопада до Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва. З 22 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси Київ-Херсон-Київ через великий попит.
Нагадаємо, що про відступ з Херсона російські війська оголосили 9 листопада. Через два дні українські війська увійшли до міста та взяли його під свій контроль.
Окупанти відступили на лівий берег Дніпра, звідки щодня гатять по місту. Лише напередодні, 25 листопада, у Херсоні загинули 15 людей.
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