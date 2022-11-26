Сьогодні електрика почне надходити в деокупований Херсон. Поки - у тестовому режимі, із надзвичайними обмеженнями, адже працюватиме лише резервна лінія з лімітованою пропускною здатністю. Підключать насамперед об'єкти критичної інфраструктури - водоканал, лікарні.

Найближчим часом енергетики сподіваються завершити ремонт повітряних ліній, аби мати змогу відновити роботу водогону "Дніпро - Миколаїв"... Тим часом росіяни намагаються залякати херсонців, обстрілюючи місто. Про ситуацію на Херсонщині розкажемо далі.

- Добрий день, дітвора! - Добрий день! - Слава Україні! - Героям слава!

Деокупована частина Херсонщини - без світла, води й газу. Але люди не впадають у відчай - готові жити без благ цивілізації. Головне, що більше не треба терпіти російських окупантів.

Світло до Херсона почне повертатися вже сьогодні - обіцяють фахівці Обленерго. А слідом - і вода. 4 генератори волонтери Червоного Хреста вже доправили комунальникам, це дозволить запустити насоси. Ще 10 трансформаторів надійшли від європейців.

За інформацією "Херсонобленерго":

Щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, в оселях херсонців почне з'являтися електроенергія. У першу чергу будуть заживлені об'єкти критичної інфраструктури - об'єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням поставитися до ситуації.

Водночас триває евакуація людей та установ із Херсона. До Одеси й Миколаєва переїхали кілька медзакладів, зокрема, дитяча лікарня. Укрзалізниця потягами вивозить херсонців - до Хмельницького. Евакуаційні автобуси курсують до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу.

На деокуповану Херсонщину продовжує надходити гуманітарна допомога - з інших регіонів України та з-за кордону. Із боку Закарпаття їде цілий караван фур!

Російські окупанти після відступу з Херсона нещадно б'ють по місту. За даними обласної військової адміністрації, за останні 5 днів ворог вчинив понад 70 атак. 15 херсонців загинули, 35 - отримали поранення. Влада готує укриття, що мають уберегти людей від ракетних та артилерійських ударів рашистів.

Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

Кожна людина, виходячи з під'їзду має розуміти, куди їй треба прослідувати, аби захистити своє життя. Ми повинні розуміти, що у всіх цих сховищах раніше перебували солдати країни-терориста, і зараз проходять величезні роботи, щоб захистити наших громадян.

Напередодні солдати країни-терористки обстріляли район Житселища у Херсоні та сусіднє селище Чаплинка.

Наші артилеристи помітили, звідки російські терористи ведуть вогонь і дали добрячу відповідь.

Під вогнем загарбників - Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське... А на досі окупованій території - на лівому березі Дніпра - рашисти вдаються до типової тактики тортур і погроз.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

У населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

У Генштабі також зазначають - російська армія нині не готова до активного наступу на Херсонському напрямку. Рашисти не здійснюють спроб відбити звільнені території. Натомість зводять оборонні рубежі та б'ють у бік деокупованих сіл і міст. По суті, продовжуючи вести війну з мирним населенням України.