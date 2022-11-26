Електрика починає надходити в деокупований Херсон: яка ситуація в регіоні [ Редагувати ]
Сьогодні електрика почне надходити в деокупований Херсон. Поки - у тестовому режимі, із надзвичайними обмеженнями, адже працюватиме лише резервна лінія з лімітованою пропускною здатністю. Підключать насамперед об'єкти критичної інфраструктури - водоканал, лікарні.
Найближчим часом енергетики сподіваються завершити ремонт повітряних ліній, аби мати змогу відновити роботу водогону "Дніпро - Миколаїв"... Тим часом росіяни намагаються залякати херсонців, обстрілюючи місто. Про ситуацію на Херсонщині розкажемо далі.
- Добрий день, дітвора! - Добрий день! - Слава Україні! - Героям слава!
Деокупована частина Херсонщини - без світла, води й газу. Але люди не впадають у відчай - готові жити без благ цивілізації. Головне, що більше не треба терпіти російських окупантів.
Світло до Херсона почне повертатися вже сьогодні - обіцяють фахівці Обленерго. А слідом - і вода. 4 генератори волонтери Червоного Хреста вже доправили комунальникам, це дозволить запустити насоси. Ще 10 трансформаторів надійшли від європейців.
За інформацією "Херсонобленерго":
Щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, в оселях херсонців почне з'являтися електроенергія. У першу чергу будуть заживлені об'єкти критичної інфраструктури - об'єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням поставитися до ситуації.
Водночас триває евакуація людей та установ із Херсона. До Одеси й Миколаєва переїхали кілька медзакладів, зокрема, дитяча лікарня. Укрзалізниця потягами вивозить херсонців - до Хмельницького. Евакуаційні автобуси курсують до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу.
На деокуповану Херсонщину продовжує надходити гуманітарна допомога - з інших регіонів України та з-за кордону. Із боку Закарпаття їде цілий караван фур!
Російські окупанти після відступу з Херсона нещадно б'ють по місту. За даними обласної військової адміністрації, за останні 5 днів ворог вчинив понад 70 атак. 15 херсонців загинули, 35 - отримали поранення. Влада готує укриття, що мають уберегти людей від ракетних та артилерійських ударів рашистів.
Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:
Кожна людина, виходячи з під'їзду має розуміти, куди їй треба прослідувати, аби захистити своє життя. Ми повинні розуміти, що у всіх цих сховищах раніше перебували солдати країни-терориста, і зараз проходять величезні роботи, щоб захистити наших громадян.
Напередодні солдати країни-терористки обстріляли район Житселища у Херсоні та сусіднє селище Чаплинка.
Наші артилеристи помітили, звідки російські терористи ведуть вогонь і дали добрячу відповідь.
Під вогнем загарбників - Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське... А на досі окупованій території - на лівому березі Дніпра - рашисти вдаються до типової тактики тортур і погроз.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:
У населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.
У Генштабі також зазначають - російська армія нині не готова до активного наступу на Херсонському напрямку. Рашисти не здійснюють спроб відбити звільнені території. Натомість зводять оборонні рубежі та б'ють у бік деокупованих сіл і міст. По суті, продовжуючи вести війну з мирним населенням України.
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"Ми просуваємося вперед", - це слова президента на головній площі Херсона. Він прибув у деокуповане місто - там сьогодні офіційно підняли державний стяг.
З березня люди виживали там в окупації: без українських продуктів, без ліків, без зв'язку та інтернету, а останнім часом - ще й без світла та з дефіцитом води...
11 листопада. День звільнення Херсона. Збройні сили України не можуть проїхати по вулицях міста, бо кожен хоче обійняти визволителів. І голос зривають від щирого – "Дякую".
Херсонці робили все, що могли, аби наблизити мить звільнення міста. І ніколи не втрачали віри в те, що Херсон - це Україна.
Ще місяць тому такі заяви лунали у кремлі та російській держдумі. Про це кричали й маріонеткові чиновники, і пропагандисти. Утім, напередодні міноборони рф оголосило про відхід російської армії з Херсона.