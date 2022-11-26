Компанія Honor представила смартфон Magic Vs - нове покоління фірмового пристрою у складному форматі.

Новинка отримала чіп Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm, який поєднується з 8 Гб або 12 Гб оперативною та 256 Гб або 512 Гб вбудованої пам'яті.

Смартфон оснащений 6,45-дюймовим екраном роздільною здатністю 2560x1080 пікселів, який у розкладеному вигляді перетворюється на 7,9-дюймовий дисплей роздільною здатністю 2272x1984 пікселів з підтримкою частоти оновлення 120 Гц.

Виробник обіцяє, що розкладений екран не має складки, а механізм здатний витримати понад 400 тис. циклів складання (понад десять років використання із сотнею розкладань щодня).

Magic Vs отримав основну камеру 54 Мп, доповнену 50-Мп надширококутним об'єктивом та 8-Мп телеоб'єктивом з трикратним оптичним зумом. На зовнішньому екрані розміщена 16-Мп фронтальна камера, а внутрішній екран камери не має. Смартфон отримав батарею 5000 мА•год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт.

У продажу Honor Magic Vs з'явиться у листопаді. На ринок модель вийде з операційною системою MagicOS 7.0 на базі Android 12.

Вартість нового складного смартфона в Китаї - від $1 тис. Про можливість виходу пристрою на інші ринки не повідомляється.

Раніше Honor припинила постачання техніки до росії.